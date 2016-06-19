Санкт-Петербург, 19 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Неизвестные облили красной краской недавно установленную в Санкт-Петербурге памятную доску финляндскому военачальнику Карлу Маннергейму, который воевал против Советского Союза на стороне нацистской Германии. Об этом сегодня, 19 июня, передает «Радио Балтика».

aceebee Разлитая краска

Сообщается, что памятная доска Маннергейму на Захарьевской улице облита красной краской. Предположительно, неизвестные метнули в неё несколько банок с краской. На месте работает полиция.

Напомним, памятная доска в честь гитлеровского приспешника Маннергейма была открыта в Санкт-Петербурге 16 июня. На церемонии открытия присутствовал министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, который является давним почитателем Маннергейма.

На церемонии открытия было заявлено, что доска открыта в честь генерал-лейтенанта Русской армии Карла Маннергейма и его участия в Русско-японской и Первой мировой войнах. Доска прикреплена на стене здания, где сейчас располагается Военный инженерно-технический институт. До 1917 года в этом здании был расквартирован Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм.

В годы Великой Отечественной войны Маннергейм сражался на стороне Гитлера. Финляндские войска блокировали Ленинград с севера и оккупировали часть южной и центральной Карелии. На оккупированных территориях были открыты концентрационные лагеря и осуществлялся геноцид русского населения на этих территориях.

Открытие памятной доски Маннергейму вызвало широкий общественный резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране. ИА REGNUM внимательно следит за крайне неоднозначными действиями властей Санкт-Петербурга и министерства культуры.

Подробности читайте в сюжете: «Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму»