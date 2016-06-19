Минск, 19 июня, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Крупнейший банк Белоруссии — государственный ОАО «АСБ Беларусбанк» и «Государственный банк развития Китая» 17 июня подписали кредитное соглашение, согласно которому проект российского бизнесмена Михаила Гуцериева в Белоруссии получит кредит в объёме $1,4 млрд, сообщает пресс-служба белорусского банка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Китайский кредит

Соглашение подписали президент ГБРК Чжэн Чжицзэ и председатель правления «Беларусбанка» Сергей Писарик. В итоге китайский кредит уйдёт на реализацию строительства ещё одного ГОК в Белоруссии, который увеличит экспорт хлоркалия из постсоветской республики.

«Документ определяет порядок финансирования проекта по строительству горно-обогатительного комплекса «Славкалий» на сырьевой базе Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей (Любанский район, Минская область). Мощность предприятия составит до 2 млн тонн хлорида калия в год (который также называют «калийной солью»)», — сказано в сообщении банка.

При строительстве ГОК «Славкалий», отметили в банке, возможна газификация 21 населенного пункта Любанского района, будет построена железнодорожная станция и 37 км железной дороги, реконструированы Любанский водозабор и очистные сооружения. Какая часть из этих работ будет профинансирована за счёт китайского кредита или иных источников — в банке не уточнили.

«Работа над кредитным соглашением по финансированию строительства нового комплекса велась достаточно непросто, но сегодня, к удовлетворению всех сторон, мы вышли на финальную стадию. Впереди предстоит серьезная работа. Думаю, что проект будет реализован в установленные сроки и выйдет на запланированные показатели», — подчеркнул Сергей Писарик.