Вена, 19 июня, 2016, 04:27 — ИА Регнум. Церемонию закрытия гей-фестиваля в Вене посетил член социал-демократической партии Австрии Кристиан Берн, месяц назад назначенный на должность федерального канцлера страны. Публика тепло встретила канцлера, пообещавшего добиться равенства однополых партнерств в Австрии. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает Die Presse.

Tony Webster Гей-фестиваль

В своей речи Берн выразил беспокойство в связи с тем, что австрийские пары нетрадиционной сексуальной ориентации не равны в своих правах традиционным союзам мужчины и женщины. «Для меня позор, что в Австрии не обеспечено полное равенство однополых партнерств», — заявил канцлер, подчеркнув, что теперь у австрийских гомосексуалистов есть союзник, и он будет делать все для исправления этого «плачевного состояния».

Объясняя своё присутствие на собрании людей, посчитавших нужным продемонстрировать всем свои сексуальные пристрастия, федеральный канцлер Австрии заявил следующее: «Да, я канцлер, и я нахожусь на радужном параде, ну и что? Боже мой, это 2016 год, и пришло время!».

Кристиан Керн приступил к исполнению обязанностей канцлера 17 мая 2016 года.