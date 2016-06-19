Лондон, 19 июня, 2016, 03:08 — ИА Регнум. Британские правительственные чиновники уверены, что действия российских болельщиков на чемпионате Европы по футболу 2016 года не обошлись без «руки Кремля». Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников в субботу, 18 июня.

e_chaya Московский Кремль

Как отмечает газета, среди большинства участников нападения на британских и иных футбольных фанатов на Евро-2016 в Марселе и Лилле были опознаны сотрудники силовых структур РФ. Кроме того, The Guardian особо подчеркивает, что это хулиганство было якобы санкционировано президентом России Владимиром Путиным, что является развитием гибридной войны.

По мнению высших правительственных экспертов Великобритании, соответствующим поведением на международном чемпионате фанаты из России должны были показать всей стране ту самую «русскую силу», которая противостоит всему миру. При этом интересно, что само британское издание добавляет, что сложно установить связь между беспорядками на чемпионате и санкциями Москвы. Однако сам за себя, считают правительственные эксперты, говорит тот «факт», что в беспорядках участвовали представители российских силовых структур.

Также в ряду «фактов», якобы доказывающих причастность Кремля, издание приводит сплоченные действия фанатов, наличие специальных перчаток, бандан и спортивных кап. Еще одно «доказательство» — фотография, сделанная в 2010 году, на которой Владимир Путин стоит с главой Всероссийского объединения болельщиков Александром Шпрыгиным, который был выслан из Франции за «потенциальную угрозу».

Напомним, что полиция Франции в связи с беспорядками в Марселе и Лилле проводила расследование. 14 июня в пригороде Канн автобус с болельщиками из РФ, которые ехали в Лилль, был задержан. 43 российских гражданина были на сутки взяты под стражу и доставлены в Марсель.