Санкт-Петербург, 19 июня, 2016, 00:12 — ИА Регнум. Интерес к китайскому проекту «Нового Шелкового пути» сегодня проявляют практически все страны Евразии. О том, какие выгоды сможет извлечь Москва из участия в инфраструктурной инициативе Пекина и что России нужно предложить своим китайским партнерам, в блиц-интервью ИА REGNUM на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава департамента «Россия и СНГ» пекинского офиса Deloitte China Александр Крылов.

Абрахам Креск. Шёлковый путь. 1375

ИА REGNUM: Насколько реальным сегодня выглядит полномасштабное участие России в китайской инициативе «Один пояс, один путь»?

«Один пояс, один путь» — это концепция, которая состоит из двух больших частей — морской и сухопутной. В КНР сейчас многие китайские госкомпании обращают на нее самое пристальное внимание. Российской стороне, конечно, интересна ее сухопутная часть. Существует большое количество проектов, которые как бы «подводятся» под эту концепцию. У России сейчас есть время, чтобы выделить свои инфраструктурные проекты, в частности, связанные с автомобильными дорогами, железнодорожным транспортом, портами, логистикой, вписать их в концепцию «Нового Шелкового пути» и заинтересовать китайских инвесторов. Никакого единственного пути, который бы Китай для себя выбрал и про который бы сказал, что грузы будут перевозиться только по нему, например, по автомобильной дороге через Казахстан, потом через Оренбургскую область и далее по территории России в западном направлении, — его нет. Подразумевается вся совокупность дорог с разными вариантами, которые позволят Китаю обеспечить свою экономическую безопасность, безопасность маршрутов для своих товаров. Это глобальная концепция, и сейчас все в руках России для того, чтобы занять в ней свое место.

ИА REGNUM: То есть Россия должна предложить конкретные решения и проекты, а ждать, что китайцы сами придут к нам с инвестициям, не стоит, я правильно понимаю?

Да, это должны быть экономически эффективные проекты, в которые китайские инвесторы будут вкладывать средства. Но это очень сложно. Самим китайским компаниям сейчас более интересно быть задействоваными на строительстве транспортной инфраструктуры. Пригласить сегодня китайскую компанию как оператора, например, платной дороги, мне думается, практически невозможно. И российская концепция ГЧП (государственно-частного партнерства — прим. ИА REGNUM ) им плохо понятна, поэтому интереснее будет привлекать их как подрядчиков, потому что они научились строить быстро и качественно. Например, длина высокоскоростных железнодорожных магистралей в Китае скоро превысит 20 тысяч километров. И это абсолютно новые дороги, поднятые над землей.

ИА REGNUM: Вам не кажется, что Россия уже немного опаздывает, потому что Казахстан, например, очень активно работает с Китаем в проекте «Нового Шелкового пути», а мы еще думаем и решаем, впишемся мы туда или нет?

Казахстан действительно в этом отношении добился определенных успехов, но я не считаю, что у России нет шансов осуществить ряд больших инфраструктурных проектов, в том числе в рамках данной концепции. Здесь сейчас ставится вопрос о том, пустят ли крупные китайские компании в Россию, смогут ли они здесь работать, строить, реализовывать проекты и так далее.

ИА REGNUM: Когда вы общаетесь с китайскими партнерами, что они говорят о российском рынке? Легко ли им договариваться с российской стороной? Представители российского бизнеса достаточно часто говорят о том, что с китайцами им работать тяжело…

Что касается первой части вашего вопроса: представители китайских компаний в наших с ними дискуссиях не подчеркивают, что именно с российскими партнерами им труднее, чем с кем-то еще. Российские же компании действительно отмечают, что с китайскими инвесторами нелегко. Но я не один год работаю в Китае и вижу, что российский бизнес быстро учится и начинает разбираться, как работает китайский бизнес и как устроено китайское мышление. Могу сказать, что связи с Россией будут только укрепляться. Китай — вторая экономика мира и наш сосед, поэтому нам важно понимать китайских партнеров и дружить с ними.

ИА REGNUM: Сейчас очень много разговоров об инфраструктурной инициативе Пекина, но по большей части это теория. Если говорить о реальности, то, по вашему мнению, через сколько лет грузовая база на этих «шелковых» сухопутных маршрутах станет внушительной?

Трудно сказать. Я думаю, что существенные проекты могут быть реализованы через три-пять лет. Можно и быстрее, например, достроив мост через реку Амур. Все зависит от нас. Важно отметить, что Китай смотрит на долгосрочную перспективу и поэтому мыслит стратегически. Идея «Нового Шелкового пути» может позволить России реализовать масштабные проекты быстрее и с финансовой помощью Пекина. Так почему же не использовать эту возможность?