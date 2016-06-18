Пекин, 18 июня, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Китайской Народной Республики (ВВС КНР) получили на вооружение первый тяжелый стратегический транспортный самолет Y-20. Об этом сообщает британское агентство Jane's. Всего будет построено более 1000 машин этого типа, сконструированных Сианьской авиационно-промышленной корпорацией.

天剣2 Самолёт Y-20

В китайских социальных сетях появились фотографии военно-транспортного самолета Y-20 на авиабазе в Чэнду, провинция Сычуань. Кроме того, сообщалось о доставке туда ещё одной машины этого же типа. Тем не менее, пока никакого официального подтверждения это событие не получило.

Всего за несколько дней до прибытия самолетов на авиабазу в Чэнду, китайские государственные СМИ сообщали, что ВВС КНР нуждается более чем в 1000 единиц Y-20 для реализации воздушных перевозок в интересах армии (в 2014 году речь шла о 400 самолетах).

Официальные характеристики Y-20 не обнародованы, но согласно данным китайских СМИ максимальная грузоподъёмность транспортника составит 66 тонн. С 51-тонным грузом самолёт сможет преодолеть расстояние 5200 км. Максимальная взлетная масса самолёта превышает 200 тонн. Предполагается, что Y-20 не будет иметь возможности осуществлять дозаправку в воздухе.

На данный момент самолёт летает с 4 российскими двигателями Д-30КП-2, однако в будущем планируется заменить их на китайский двигатель WS-18, который должен будет обладать большей тягой. Тем не менее, когда это реально случится предсказать сложно — разработка и производство двигателя — очень непростая задача, и у КНР всегда имелись проблемы в этой области.

Известно, что инженеры украинского государственного предприятия «Антонов» участвовали в разработке Y-20, что объясняет схожесть его внешнего вида с самолетом Ан-70, который был совместной российско-украинской разработкой. Также Y-20 многим похож на американский военный транспортник Boeing C-17 Globemaster III. Это может быть, как следствием промышленного шпионажа, так и просто схожими конструкторскими идеями.