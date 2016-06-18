Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Белоруссия не имеет долгов перед российской компанией «Газпром» за поставки голубого топлива. Об этом, как передает RT, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

ru.torange.biz Деньги за газ

«Нам наше предприятие белорусское стопроцентное платит в полном объеме деньги за поставки нашего газа в Белоруссию, — сказал он. — У «Газпрома» задолженности за поставки газа в Белоруссию нет».

При этом Миллер добавил, что между одним белорусским предприятием и другим белорусским предприятием есть дебиторская задолженность.

«Газпром» получает деньги в полном объеме за поставки газа в Белоруссию», — добавил председатель правления компании «Газпром».

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