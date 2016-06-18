Миллер: Белоруссия платит «Газпрому» за поставки газа
Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Белоруссия не имеет долгов перед российской компанией «Газпром» за поставки голубого топлива. Об этом, как передает RT, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Нам наше предприятие белорусское стопроцентное платит в полном объеме деньги за поставки нашего газа в Белоруссию, — сказал он. — У «Газпрома» задолженности за поставки газа в Белоруссию нет».
При этом Миллер добавил, что между одним белорусским предприятием и другим белорусским предприятием есть дебиторская задолженность.
«Газпром» получает деньги в полном объеме за поставки газа в Белоруссию», — добавил председатель правления компании «Газпром».
Читайте также: Россия ограничила поставки нефти в Белоруссию за отказ платить за газ
Читайте также: Миллер: Газ из РФ на европейском рынке будет востребован