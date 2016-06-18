Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Частные энергетические компании устали бороться с нерадивыми руководителями регионов и муниципалитетов, которые тормозят модернизацию ЖКХ. Об этом сообщил генеральный директор крупнейшей частной теплоэнергетической компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Мёртвые души». Реж. Леонид Трауберг. 1960. СССР Чиновники

Вайнзихер настойчиво попросил вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака лишний раз «не помогать» его компании, так как она сама справляется со своей деятельностью. «Но есть другая просьба. Есть у нас такие контрагенты, которых здесь в зале нет: губернаторы, мэры. Ими, пожалуйста, займитесь», — сказал Вайнзихер.

На дискуссии о модернизации системы ЖКХ за счет концессионных соглашений появились лишь глава Еврейской АО Александр Левинталь и руководитель департамента ЖКХ Москвы Александр Самсонов.

«Сколько народу пришло на наш круглый стол, но у представителей власти дискуссия не вызывает интереса. А на самом деле в этом вся проблема. Мы постоянно боремся. Есть пара регионов, где я четыре года головой долбаюсь, насколько там все плохо. Вместе с Андреем (замминистра строительства и ЖКХ Андреем Чибисом — прим.ред.) я занимался тушением пожара в Ижевске, где просто всё взорвалось, где мы прямо вытрясали из муниципалитета, мол, давайте организуем концессию, совместное предприятие, еще что-то. А нам отвечали: «Нет, у нас тут долги у муниципалитета есть, давайте зачтем их в счет ваших инвестиционных обязательств, не надо ничего делать, и так всё хорошо», — рассказал Вайнзихер.

Он попросил руководителей страны «заняться этой стороной вопроса», а также оценить эффективность ГУП и МУП. Более того, по его мнению, форма МУП «тянет всю страну назад». «Само ее наличие губит ЖКХ», — заявил бизнесмен.