Москва, 18 июня, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что уважает позицию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба МОК.

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В заявлении МОК сказано, что исполком организации полностью уважает решение IAAF по российским легкоатлетам.

«Правомочность выступления спортсменов на любом международном турнире, включая Олимпийские игры, находится в ведении соответствующей международной федерации», — сказано в заявлении.

Тем самым МОК ставит окончательный крест на возможности участия российских легкоатлетов в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).