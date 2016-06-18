Ташкент, 18 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Национальная компания «Узбекские авиалинии» заявила о возможных задержках регулярных рейсов в связи с проведением в столице Узбекистана 23−24 июня саммита ШОС.

Sirujs Enobs В ташкентском аэропорту

«Возможны изменения в расписании, в связи с чем пассажирам как международных, так и местных рейсов необходимо заранее уточнять по телефону точное время вылета», заявил ИА REGNUM представитель узбекских авиалиний.

Авиакомпания уже уведомила об этом туристические компании и места продажи авиабилетов.