Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли РФ разрабатывает дополнительные инструменты для поддержки экспорта российской медицинской и лекарственной продукции. Об этом сегодня, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Экспорт — однозначно будет темой номер один для нас в ближайшее время. Более того, мы формируем дополнительные инструменты, которые поддержали бы сейчас экспорт российской продукции. Уже есть что экспортировать», — сказал Сергей Цыб.

По его словам, в рамках «фармацевтических завтраков», которые проводятся на регулярной основе Минпромторгом с участием фармкомпаний и общественных организаций, обсуждаются эти дополнительные инструменты.

«Сейчас уже есть возможности экспортировать, поэтому инструменты, которые есть у государства, будут сейчас максимально привлечены для поддержки экспорта медицинской продукции», — сказал Цыб.

Также замглавы Минпромторга отметил, что сегодня большинство российских фармкомпаний при производстве продукции уже внедряет международные стандарты качества. «Если сравнить ситуацию, которая была пять лет назад и сегодня, то это совершено другая фармацевтика и другие возможности для производства нового уровня лекарственных препаратов в России», — сказал он.

Сергей Цыб также отметил возросшую активность российских фармацевтических компаний, внедряющих новые технологии производства.

Вместе с тем, глава Росздравнадзора РФ Михаил Мурашко заявил, что надзорное ведомство будет настаивать на усилении контроля за производством лекарств.

«Мы понимаем, что если мы рекомендуем препарат, то он прошел комиссию экспертов. При этом, если мы идем в интернет и смотрим топ-10 препаратов, которые применяются в России, это совсем не те препараты. Это вызывает озабоченность», — отметил, в свою очередь, главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что в России «как не было, так и нет единой государственной политики в плане лекарственного обеспечения, а то, а отдельные стратегии между собой не вяжутся».

По итогам дискуссии в рамках ПМЭФ-2016 прошло голосование по отношению к затронутым проблемам. 55,3% проголосовавших признали, что единой лекарственной политики в России правда нет. Отвечая на вопрос о наиболее актуальной и срочной задаче в сфере обращения лекарственных средств, голоса разделились почти поровну, что говорит о проблемности каждого вопроса.

Так, за формирование единой долгосрочной политики, направленной на формирование доступности, качества и безопасности лекарственного обеспечения населения проголосовало 28,8% участников, гармонизацию требований к экспертизе и регистрации государственных препаратов с международными нормам и повышение эффективности взаимодействия регуляторных органов — 18,2%, создание равноправных условий для участников рынка — 16,7%, разработку и внедрение всеобщей системы лекарственного возмещения (страхования) — 22,7%, внедрение прозрачных инструментов комплексной оценки лекарственных препаратов для целей включения в перечни — 13,6%.