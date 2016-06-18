Ист-Ратерфорд, США, 18 июня, 2016, 08:22 — ИА Регнум. На Кубке Америки в городе Восточный Рутерфорд прошёл второй четвертьфинальный матч.

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Сборная Перу — Сборная Колумбии 0:0 (0:0, пен. 2:4 )

За 90 минут игры команды не сумели открыть счёт. Дополнительных таймов на Кубке Америки не играют, а по пенальти победу одержали колумбийцы.

Теперь сборные США и Колумбии будут ждать своих соперников по полуфиналам, которые определятся сегодня, 18 июня. Соперником сборной США станет победитель четвертьфинала Аргентина — Венесуэла, а Колумбия сыграет с победителем четвертьфинала Мексика — Чили.