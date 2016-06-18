Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 04:10 — ИА Регнум. Министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что из-за решения властей о наращивании объема внутренних заимствований в три раза (до 1 трлн руб) может повториться кризис 1998 года.

pnp.ru Антон Силуанов — министр финансов РФ

По его словам, не все игроки рынка готовы вкладываться в долгосрочный инструмент — облигации федерального займа (ОФЗ). Рынок может потребовать от государства более коротких финансовых инструментов, что приведет к возвращению государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Именно ГКО привели в 1998 году к дефолту в стране.

«Не всякие банки при таких больших заимствованиях будут готовы вкладываться в 10-летние и 15-летние облигации государства. Скажут: «с учетом нашего капитала, с учетом рисков для нас предпочтительнее короткие бумаги». И это риск того, что мы можем скатиться к ГКО», — сказал глава Минфина в интервью РБК.

Ранее на ПМЭФ Силуанов заявил, что министерство финансов России намерено сократить расходование резервного фонда. Необходимые средства будут заимствоваться на внутреннем рынке с постепенным увеличением.