Москва, 18 июня, 2016, 00:11 — ИА Регнум. В Москве сотрудники МЧС эвакуировали из пруда около двух десятков уток и утят — из-за прорыва трубопровода они могли свариться в кипятке, сообщили в ГУ МЧС по городу.

forwallpaper.com Утка с утятами

Инцидент произошел в районе дома 133 по Варшавскому шоссе. К моменту прибытия спасателей горячая вода уже поступала в пруд, его окутало плотным паром.

Спасатели вытащили порядка 20 птиц. Операция по спасению пернатых почти завершена.