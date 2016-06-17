Вашингтон, 17 июня, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не меняет свою политику в отношении Сирийской Арабской Республики, и не принимал решение приступить к нанесению ударов по правительственным силам в Дамаске. Об этом Кирби заявил сегодня, 17 июня, на регулярном брифинге для журналистов.

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Кирби попросили прокомментировать информацию о служебном документе Госдепа, попавшем в прессу, в котором содержится призыв более чем 50 дипломатов к изменению внешнеполитического курса в отношении Сирии.

Представитель Госдепа отказался раскрывать в деталях содержание документа. Он лишь заявил, что число подписавших послание — 51 дипломат — необычно велико для подобных ситуаций.

Кирби подчеркнул, что власти США не принимали никаких новых решений по сирийской линии.

Напомним, ряд американских СМИ сообщил, что более 50 сотрудников Государственного департамента США подписали внутренний документ, в котором дипломаты протестуют против политики администрации президента Барака Хусейна Обамы в отношении Сирии. Дипломаты требуют нанести «целенаправленные военные удары» по правительственным силам президента Сирии Башара Асада.

Кирби добавил, что в США скоро будет новый президент. «И это новому верховному главнокомандующему предстоит решать, как он или она будет решать сирийский вопрос», — отметил Кирби. Он добавил, что нынешняя администрация продолжит работать в существующем направлении, и государственный секретарь Джон Керри будет фокусироваться на мирном разрешении конфликта.