Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Российская Федерация была бы готова первой отменить контрсанкции в отношении Запада, если бы была уверенность в том, что её «не кинут». Такое заявление сделал сегодня, 17 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Италии Маттео Ренци на полях Петербургского международного экономического форума.

kremlin.ru Владимир Путин — президент Российской Федерации.

Напомним, накануне бывший президент Франции, лидер оппозиционный французской партии «Республиканцы» Николя Саркози заявил, что России следует сделать шаг навстречу Евросоюзу и первой отменить контрсанкции.

«Мы были бы готовы к таким шагам (по отмене контрсанкций), если мы были бы уверены, что нас в очередной раз, как у нас говорят в народе, не кинут», — сказал сегодня Путин.

Президент подчеркнул, что российская сторона должна быть уверена в том, что за отменой контрсанкций в одностороннем порядке последуют встречные шаги со стороны Запада. «Которые не будут, как говорил известный классик, шагом вперед, потом два шага назад», — пояснил президент.

Ранее сегодня на пленарном заседании ПМЭФ Путин напомнил, что не Россия первой вводила санкции, и не Россия была инициатором разногласий. «Россия не была инициатором сегодняшнего развала, разлада и проблем, введения санкций. Все наши действия были и остаются исключительно ответными», — отметил президент. Он сказал, что Москва «зла не держит» и готова идти навстречу европейским партнерам.