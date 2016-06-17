Эль-Фаллуджа, Ирак, 17 июня, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Силы армии Ирака контролируют полностью Эль-Фаллуджу, со ссылкой на премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Боевики «Исламского государства» (структура запрещена в РФ), по словам иракского лидера, ранее удерживали лишь некоторые «карманы».

drom.ru Эль-Фалуджа

«В Ираке нет места ДАИШ», — заявил аль-Абади

Ранее 17 июня ИА REGNUM сообщало, что вооруженные силы Ирака захватили комплекс правительственных зданий в центре города — оплоте террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к западу от Багдада.

По словам иракских командующих, боевики ИГИЛ (запрещено в РФ) оказывали ограниченное сопротивление при продвижении правительственных войск к центру города.