Ходжент, Таджикистан, 17 июня, 2016, 21:46 — ИА Регнум. От 5 до 25 осужденных сбежали сегодня, 17 июня, из колонии Худжанда (север Таджикистана). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий, в городе введен план-перехват.

amic.ru Колючая проволока

По данным сотрудников правоохранительных органов из колонии строгого режима №3 совершен побег группы осужденных за терроризм. Точной информации о количестве сбежавших нет. По разным данным их от 5 до 25 человек.

На выездах из города через каждый километр выставлены блок-посты. Вооруженные автоматами бойцы в бронежилетах досматривают каждую машину и проверяют документы у пассажиров. На дорогах образовались пробки. Кроме того, наряды милиции проверяют транспорт в самом городе. По неподтвержденной информации закрыты выезды из страны (Худжанд расположен в 25 км от границы с Узбекистаном и в 65 километрах от границы с Киргизией).

Круглосуточные магазины и кафе работают в обычном режиме. Горожане об инциденте не знают. Милиционеры в частном порядке рекомендуют таксистам не брать незнакомых пассажиров на борт в целях безопасности.

Предположительно, сбежавшие заключенные — сторонники запрещенных религиозных течений.

Согдийская область находится на севере Таджикистана. По статистике именно оттуда в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ уезжает наибольшее число граждан Таджикистана.

Напомним, что в апреле 1997 года в худжандской мужской исправительно-трудовой колонии № 3/19 произошел мятеж, при подавлении которого были убиты 24 заключенных, 35 получили ранения.