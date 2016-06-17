Берлин, 17 июня, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Правительство Германии намерено расширить миссию «бундесвера» в Средиземном море, передает Spiegel.

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Сегодня МИД ФРГ известил депутатов о том, что 22 июня кабинет Ангелы Меркель одобрит мандат для военной миссии у берегов Ливии. Благодаря этому решению немецкие ВМС присоединятся к миссии ЕС под названием «София». Цель последней — воспрепятствовать «Исламскому государству» (структура, запрещенная в России) осуществлять контрабанду оружием. До этого, 20 июня министры иностранных дел Евросоюза должны санкционировать миссию.

Немецкое правительство пока не оглашает подробности плана действий «бундесвера», корабли которого у ливийских берегов уже участвуют в другой миссии по контролю над нелегальной миграцией. Один из дипломатов МИД Германии отметил, что радиус действия «Софии» должен быть расширен.

Немецкие военные сомневаются в целесообразности новой миссии, которая столкнется с юридическими ограничениями. Дело в том, что контрабандисты из Египта и Туниса по пути в Ливию плавают близко к берегу, а корабли ЕС имеют право использовать только международные воды.