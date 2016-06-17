Минск, 17 июня, 2016, 18:56 — ИА Регнум.



delo-group.ru Цистерны с нефтью

Официальный Минск выразил недоумение в связи с решением правительства РФ ограничить поставки российской нефти в Белоруссию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 16 июня заявил о сокращении поставок в III квартале российской нефти в Белоруссию. По его словам, графики поставок уже подписаны. Новак увязал снижение поставок с некими общими вопросами поставок нефти, но затем был вынужден признать: есть проблемы и с задолженностью белорусских госпредприятий за потреблённую продукцию «Газпрома», и с недопоставками нефтепродуктов, выработанных в Белоруссии из российской нефти. По словам Новака, официальный Минск может рассчитывать на 18 млн тонн беспошлинной нефти, а высвободившиеся объёмы российские компании продадут по рыночной цене другим зарубежным покупателям.

В итоге поставки российской нефти в Белоруссию сократятся с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн, что не отменяет достигнутые договорённости о поставках в целом за 2016 год 24 млн тонн российской нефти по «интеграционным» ценам. Теоретически, объёмы можно нарастить в поставках в IV квартале и к концу года выйти на решение вопросов и по стоимости газа, и по объёмам нефти.

Постсоветская республика получает российскую нефть не только на особых условиях, но и в объёмах, кратно превышающих её внутренние потребности. Добываемая на территории Белоруссии нефть («речицкая») уже много лет в сыром виде уходит на экспорт в Германию. Нефтепродукты, выработанные из российской нефти на двух белорусских НПЗ (строительство третьего было отложено из-за проблем с «растворителями и разбавителями»), являются главной статьёй белорусского экспорта и важнейшим источником поступления валюты. Об экспериментах с «выгодной» венесуэльской нефтью в Минске предпочитают не вспоминать, а о казахстанской нефти по российским трубопроводам могут лишь мечтать.

Также 16 июня президент АК «Транснефть» Николай Токарев сообщил прессе, что официальный Минск не выполняет свои обязательства по поставкам на российский рынок согласованного объема нефтепродуктов, а поэтому российская сторона вынуждена искать механизмы компенсации выпадающих доходов. По словам Токарева, сокращение поставок нефти в Белоруссию за II полугодие может составить около 5 млн тонн, и данное решение может быть увязано с решением проблемы погашения белорусской задолженности за потреблённую продукцию «Газпрома».

Более откровенно по главному вопросу союзных отношений высказался зампред правительства РФ Аркадий Дворкович, заявивший: «Наши белорусские партнеры нам недоплачивают за газ. Мы из-за этого теряем деньги — в том числе в бюджете, потому что «Газпром» — крупный налогоплательщик. Конечно, мы вынуждены искать варианты компенсации». В интервью телеканалу «Россия 24» Дворкович уточнил: на днях официальный Минск предоставил некие предложения по урегулированию газового конфликта, однако Москва не видит оснований для снижения цены на газ.

Партнёр Дворковича по переговорному процессу — зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко, тактично отмолчался. Однако в тот же день, 16 июня госинформагентство БелТА опубликовало мнение некоего анонимного источника, который заявил о «голословности» позиции российской стороны, решившей сократить поставки нефти в постсоветскую республику. Аноним признал, что белорусская сторона действительно обязалась поставлять на российский рынок нефтепродукты, выработанные из российской нефти, что предусмотрено протоколом «О внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12.01.2007 г. », подписанным в Астане 29 мая 2014 года. Он отметил: «Этим протоколом предусмотрено обязательство Белоруссии поставить 1 млн т бензинов в 2016 календарном году. За первое полугодие поставлено 78 тыс. тонн вместо полумиллиона запланированных. Но этому есть объяснение, и российская сторона об этом неоднократно уведомлялась. Сейчас поставка на российский рынок для белорусских НПЗ убыточна. И Белоруссия имеет основание сократить и даже прекратить поставки нефтепродуктов».

На следующий день, 17 июня белорусский государственный концерн «Белнефтехим» распространил заявление, в котором проинформировал о получении графика поставок российской нефти на белорусские НПЗ в III квартале 2016 года, утвержденного Минэнерго России и предусматривающего снижение поставок не менее чем на 2,25 млн т. В заявлении госконцерна сказано: «Данное решение Минэнерго России и аргументация его причин, озвученная в СМИ, вызывают удивление. Действующие документы, регулирующие объемы поставок нефти в Белоруссию, не содержат привязки к тем или иным газовым вопросам».

Специфика очередного нефтегазового конфликта России и Белоруссии заключается в отсутствии информационных войн. Для сравнения: в 2009 году печатный орган Администрации президента Белоруссии — газета «Советская Белоруссия» опубликовала «редакционный комментарий» под заголовком «Если «друг» оказался вдруг…». В публикации утверждалось: «Газпром» вызывает отвращение россиян, как жиреющий спрут, демонстративно «гуляющий» на глазах миллионов работяг, с трудом сводящих концы с концами. «Газпрому» — мало! К своим несметным богатствам он хочет присоединить все более-менее ценное, что есть в Белоруссии. Миллер и его люди ведут себя, как корсар Билли Бонс: — Отдай или заберу! Это логика не друзей, а «братков». Они испокон веков живут по понятиям: — Лучше отнять, чем договариваться!». Автор «редакционного комментария», предпочитающего вычурные псевдонимы и анонимность, позиция официального Минска в то время (как и в любое другое) была безупречной: «Потому что спокойные белорусы, совсем не желающие вникать в хитросплетения (кто там дергает «Газпром» за веревочки, кто желает стать арендатором Белоруссии и т.п.), говорят в таких случаях: — Хай сабе! Перажылi лета гарачае, перажывем i г. сабачае…».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году госпредприятия Белоруссии отказались оплачивать потреблённую продукцию ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — белорусской «дочки» российского «Газпрома». Задолженность составляет около $250 млн и увеличивается. При этом российская сторона не рассматривает варианты прекращения или сокращения поставок газа в постсоветскую республику. Москва не питает иллюзий в вопросе решения газового спора в минском суде. В 2009 году непогашенная задолженность официального Минска за поставки продукции «Газпрома» стала поводом для «газовой войны», сопровождавшейся антироссийской истерией в государственных СМИ Белоруссии.