Москва, 18 июня, 2016, 00:01 — ИА Регнум. При необходимости Россия может подписать соглашение по заморозки объемов производства нефти, а вот Саудовская Аравия, проверив свою стратегию, точно не пойдет на такую меру. Об этом сегодня, 17 июня, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Здесь можно говорить, скорее, не о позиции России. Мы-то можем подписать, мы все равно находимся на историческом максимуме добычи. У нас больше не поднимутся объемы производства существенно. Нам комфортно подписать на этом уровне соглашение. А все остальные, прежде всего, Саудовская Аравия… Саудовская Аравия проверила свою стратегию, и теперь точно не будет подписывать никакие соглашения заморозки объемов производства», — объяснил аналитик.

Таким образом Юшков прокомментировал слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что сегодня при нынешних ценах на нефть нет причин для «заморозки». Аналитик также добавил, что причина заключается еще и в том, что члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не могут прийти к соглашению даже внутри собственной организации, не говоря уже о расширенном формате:

«Эти ребята, они там, в ОПЕК, договориться не могут. Не говоря уже о том, чтобы договариваться в формате ОПЕК плюс не ОПЕК».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности напомнил, что вопрос по заморозке возник тогда, когда цена на нефть кардинально упала. И странам-экспортерам нефти было сложно продержаться на таких ценах. В связи с этим все нефтедобывающие государства начали думать, как повысить стоимость нефти.

«Начали говорить: «Вы, ОПЕК, созданы для того, чтобы регулировать объемы добычи, координировать объем производств. Давайте, включайте свои механизмы. Сокращайте добычу».

ОПЕК ответил: «Смысл нам сокращать производство, когда суммарное производство ОПЕК — это только 40% от общемировой доли производства нефти. Мы одни сокращать добычу не будем». Тогда и родилась идея того, что страны, входящие в ОПЕК и не входящие в ОПЕК, тоже договорятся между собой. Но это все происходило, когда цена падала очень быстро и достигла $28 за баррель», — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что при таких низких ценах никому не было комфортно. Главное — все боялись, что эта цена упала и продолжит оставаться на таким низком уровне надолго, или вовсе будет дальше падать. Никто не думал, отмечает Юшков, что цена будет расти до $50 за баррель. Так как прогнозы были весьма пессимистичные: $15 за баррель нефти на протяжении десяти лет. Однако реальность оказалась не такой жестокой. Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ объяснил:

«Но как только цена на нефть стала расти, причем это было еще до встречи в Дохе… Мы-то еще собирались подписывать (соглашение по заморозке — прим. ред), потому что этот договор нас никак не ограничивал. Мы исторического максимума достигли по объему производства. А для Саудовской Аравии там довольно сильные ограничения были. Поэтому когда нефть начала расти, Саудовская Аравия, Катар они задумались над тем, зачем им подписывать соглашение. Их стратегия сработала. Прежде всего, стратегия Саудовской Аравии».

Стратегию Саудовской Аравии в двух словах можно описать таким образом: нужно добывать еще больше, чем раньше для того, чтобы цена еще больше упала. Тогда с рынка уйдут узконаправленные проекты, это, например, Венесуэла со своей нефтью, и сланцевая нефть в США. Тем временем, когда собирались в Дохе, цена уже начинала подрастать.

«Они увидели, что добыча в Соединенных Штатах падает, в Венесуэле социальные волнения, голодные бунты, поэтому тоже, скорее всего, там уйдут проекты. Террористы атакуют африканские нефтегазовые комплексы», — заявил Игорь Юшков.

Он подчеркнул, что, так как стратегия Саудовской Аравии сработала, которую та объявила еще в 2014 году, то всем странам-производителям нефти уже нет смысла подписывать. В настоящее время рынок находит баланс между спросом и предложением.

«Не надо ничего. Все, рынок урегулировали. Объемы потребления растут, так как нефть дешевая. А объемы производства падают, в Соединенных Штатах сокращается (добыча — прим. ред). На фоне этих событий, естественно, никто ничего не подписал. И естественно, что тогда, когда была встреча в Дохе, а цена была где-то под $40, никто ничего не подписал, надеясь на будущее. Сейчас, когда цена на нефть уже $50 за баррель, то никто ничего не будет подписывать, потому что жить стало лучше, не так уже приперло», — подытожил аналитик.

Напомним, что сегодня, 17 июня, глава российского энергетического ведомства Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что на международном нефтяном рынке в течение не менее одного года будет найден фундаментальный баланс спроса и предложения. Министр энергетики РФ также отметил, что при сегодняшней цене на «черное золото» нет причин для снижения или «заморозки» добычи нефти.

«Сейчас, при такой цене нет необходимости заниматься заморозкой. Думаю, что цена довольно комфортна сейчас для нефтяных рынков, нет причин, чтобы снижать или замораживать добычу», — сказал Александр Новак.