Тулуза, Франция, 17 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Футбольная сборная Италии победила сборную Швеции со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы 2016 года, и тем самым обеспечила себе выход в плей-офф. Игра состоялась во французской Тулузе сегодня, 17 июня.

Логотип Евро-2016

Почти все время игры шведы и итальянцы не могли взломать оборону друг друга. Лишь на 88-й минуте итальянец Эдер смог поразить шведские ворота.

В группе Е сборная Италии занимает первую позицию с шестью очками. Тем самым итальянцы обеспечили себе выход в 1/8 финала Евро-2016. У сборных Швеции и Ирландии по одному очку, у Бельгии — 0.

Итальянцы и шведы сыграли по два матча, ирландцы и бельгийцы — по одному. В субботу в Бордо в 16:00 мск состоится матч Бельгия — Ирландия.