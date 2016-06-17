Гавана, 17 июня, 2016, 18:18 — ИА Регнум. ООО «Интер РАО — Экспорт» и кубинское предприятие Energoimport (входит в состав государственной энергетической компании Unión Eléctrica) заключили контракт на поставку в Республику Куба запасных частей паровых конденсационных турбин мощностью 100 МВт. Номенклатура оборудования включает турбинные лопатки, диафрагмы, сопловые аппараты, уплотнительные кольца, муфты, поршни и другие элементы турбины, которые будут изготовлены на одной из производственных площадок АО «КЗАЭМ». Поставляемое оборудование предназначено для ремонта энергоблоков ТЭС с установленными турбинами модели К-100−130/3600. Во второй половине XX века советскими специалистами было построено на Кубе в общей сложности одиннадцать таких энергоблоков по типовому проекту, сообщает пресс-служба ООО «Интер РАО — Экспорт».

Sebastien Wiertz Заключение контракта

Присуждение контракта ООО «Интер РАО — Экспорт» со стороны кубинского заказчика состоялось в марте 2016 года по итогам рассмотрения нескольких конкурентных технико-коммерческих предложений. Всего с 2009 по 2015 год между Группой «Интер РАО» и Energoimport исполнено 26 контрактов общей стоимостью более 12 млн евро в рамках поставок на Кубу российского энергетического оборудования и запасных частей. Номенклатура поставляемой продукции включает котельное оборудование, насосы, трубы, запорную и предохранительную трубопроводную арматуру, запасные части турбин и генераторов, опоры и арматуру линий электропередачи, мини-ГЭС.

Наиболее значимым результатом развития сотрудничества двух компаний стало подписание в октябре 2015 года контракта между ООО «Интер РАО — Экспорт» и Energoimport на строительство четырёх новых энергоблоков общей мощностью 800 МВт: одного блока — на ТЭС «Максимо Гомес» и трёх — на ТЭС «Восточная Гавана» (общая стоимость контракта — около 1,2 млрд евро). В мае 2016 года данный контракт официально вступил в силу, прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Интер РАО — Экспорт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Интер РАО — Экспорт» — специализированная дочерняя компания ПАО «Интер РАО», созданная в 2011 году в целях поиска и управления реализацией зарубежных проектов, развития внешнеэкономической деятельности Группы «Интер РАО» и расширения географии её присутствия. ООО «Интер РАО — Экспорт» ведёт бизнес в ряде стран Латинской Америки, активно работая над выходом на новые перспективные рынки в других регионах мира.