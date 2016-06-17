Москва, 17 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум. На сегодняшний день ряд государственных деятелей целенаправленно уничтожает фундаментальную науку. Одной из причин подобных действий является стремление некоторых представителей властной и бизнес элит вырастить из гражданина потребителя, а не грамотного специалиста, который будет развивать отечественную науку и промышленность, однако такой негативной тенденции можно противостоять, уверен представитель Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Павел Расинский. Об этом он заявил 17 июня в ходе пресс-конференции в пресс-центре ИА REGNUM, которая посвящена проблемам российского образования.

Урок в сельской школе. 1964

Он сосредоточил внимание на трех основных вопросах, ответы на которые могут определить тенденции в отечественном образовании: «Для чего учить? Чему учить? Как учить?». Исходя из этого, эксперт отметил, что на данный момент в Российской Федерации ряд принимающих решения в масштабе государства деятелей стремится сделать из населения скорее общество потребления, нежели профессионалов различных сфер деятельности.

Однако подобному негативному сценарию можно противостоять, в этом может помочь опыт нашего же государства. Участник пресс-конференции обратился к страницам истории и вспомнил о стремлении большевиков после революции ликвидировать все, что связано с буржуазией, в том числе и школу, и найти новые подходы к образовательному процессу.

16 октября 1918 году было издано «Положение об единой трудовой школе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики», где речь шла не только о бесплатном совместном обучении, но и о запрете обязательных уроков и работ на дом, об отмене экзаменов. Павел Расинский заявил, что и на сегодняшний день вносятся такие предложения, несмотря на то, что вышеперечисленные введения затем были отменены из-за негативных последствий.

Представитель РВС также напомнил о предлагаемой тогда методике работы в группе: «Вводился проективный метод преподавания, который сращивается с лабораторным планом, из чего формируется бригадно-лабораторный метод обучения. Учащиеся организовывались в группы, вели самостоятельно разработку. Затем представитель группы отвечал за совместную деятельность. Преподаватель в этом случае принимал минимальное участие».

Результат перехода к таким нововведениям к 1924 году стал достаточно плачевным, сообщил Павел Расинский, ссылаясь на текст журнала «Народное просвещение», согласно которому многие поступающие в вузы имели слабые знания по предметам, была обнаружена полная безграмотность. В связи с этим, было принято решение вернуть экзамены.

Отвечая на свой же вопрос о том, какой еще выход в те времена нашла власть из сложившейся ситуации, Павел Расинский сообщил, что 25 июля 1930 было принято постановление ЦК ВКП (б) о введении всеобщего обязательного начального обучения. По мнению эксперта, это говорит о том, что в это время руководство страны боролось за качественное образование.

5 сентября 1931 года вышло постановление ЦК ВКП (б) «О начальной и средней школе». Расинский считает, что этот документ указывал на коренной недостаток, который заключался в том, что обучение все еще не давало достаточного объема знаний. По этому постановлению предлагалось положить в основу работы школ принцип, высказанный еще Владимиром Лениным, согласно которому необходимо избегать ранней специализации. Также вносилось предложение расширить в школах общеобразовательные предметы. Как сообщил участник пресс-конференции, на сегодняшний день в России эти принципы не учитываются, более того, предлагаются кардинально противоположные вещи.

Ряд других последующих постановлений, по словам Павла Расинского, также были направлены на повышение уровня образования в стране: вернули домашние задания, создавались условия для подготовки ремесленников с широким общим образованием, отменили метод проектов (который вел к разрушению школы, однако сейчас его вводят снова), повышали значение педагога в обучении, ввели стандартизацию учебников.

Все это, по мнению эксперта, говорит о том, что решить проблемы современного отечественного образования возможно, этому могут способствовать знание нашей истории и желание государственных деятелей: «Выход из тупика есть при желании и воли власти».

Напомним, сегодня, 17 июня 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялась пресс-конференция, на которой выступили известные ученые, учителя и родители, рассказали о сокрушительных результатах «реформ», о севастопольской инициативе возрождения школьного образования и диалоге родителей с Министерством образования РФ.