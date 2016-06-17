Рига, 17 июня, 2016, 17:27 — ИА Регнум. 16 июня Сейм поддержал передачу на рассмотрение парламентских комиссий законопроекта, предусматривающего введение единого статуса участника Второй мировой войны, якобы, для всех ветеранов — и теx, что воевали в составе антигитлеровской коалиции, и латышских легионеров Waffen SS, сообщает портал Lsm.lv.

oko-planet.su День победы в Латвии

Как стало известно, законопроект, предложенный национал-радикальным Национальным объединением, активно продвигает Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.

Статусом участника войны не будут наделяться неграждане Латвии, что подтвердил депутат Сейма от партии «Согласие» Игорь Пименов: «Как заявил, отвечая на мои возражения в связи с этим ограничением, депутат нацблока Александр Кирштейн, бывшие советские солдаты-неграждане — «агрессоры», поэтому причислять их к участникам Второй мировой Латвия не должна. Позиция же партии «Согласие» состоит в том, что идеологические распри должны оставаться в стороне, когда речь идет о том, чтобы поддержать стариков — накормить иx и помочь сберечь здоровье, предоставив какую-то поддержку», — заявил Пименов.

Планируется, что новый статус даст его обладателям право на получение муниципальной помощи (самоуправления правомочны сами решать, какие именно социальные гарантии либо налоговые льготы они в рамках своих бюджетов могут им предоставить). Чтобы законопроект вступил в силу, Сейм должен рассмотреть его еще в двух чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в новом законопроекте говорится, что участниками Второй мировой войны признают лишь тех граждан Латвии, кто являлся гражданами на 17 июня 1940 года, и с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года принимал участие в боевых действиях против советских или немецких вооруженных формирований. Таким образом, абсолютное большинство ветеранов Красной армии не могут рассчитывать на статус ветерана.