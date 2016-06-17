Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Политизация проблемы допинга в спорте высоких достижений является большой ошибкой. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме, отвечая на вопрос о скандалах с допинг-пробами российских легкоатлетов.

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Путин настаивает, что проблема употребления допинга существует не только в России, а во всем спортивном мире. «Если кто-то пытается политизировать ее, я считаю, что это большая ошибка», — сказал Путин.

Президент России считает, что спорт и культура должны наводить мосты, сближающие целые народы и государства, и именно так необходимо относиться к этим сферам, а не устраивать на этой почве «антироссийскую политику». Путин подчеркнул, что употребление допинга снижает интерес болельщиков к спортивным состязаниям, а также ставит под угрозу здоровье самих атлетов.

«Мы на государственном уровне боролись и будем бороться с допингом в спорте. Насколько мне известно, Генпрокуратура и Следственный комитет проводят собственную глубокую проверку всех фактов, на которые указали, в том числе, и СМИ. Не нужно просто делать из этого какой-то кампании по очернению российского спорта», — сказал Путин.

Он добавил, что ответственность в случае обнаружения нарушений может быть только индивидуальной, и вся команда не должна отвечать за конкретного спортсмена, пойманного на употреблении запрещенных веществ.

Президент Путин также отверг инсинуации о том, что российские власти разработали целую «программу» подмены допинг-проб спортсменов. Ранее в СМИ об этом заявил бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, по его словам, сотрудники ФСБ якобы подменяли образцы в ходе Олимпиады в Сочи в 2014 году

«Если пробы берутся, они сразу переезжают на хранение в международные организации, мы к ним не имеем отношения», — сказал Путин.