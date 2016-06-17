Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 16:27 — ИА Регнум. США сегодня являются единственной супердержавой. Россия готова с ними работать, но считает недопустимыми попытки США вмешиваться в российские дела и мешать ЕС строить отношения с РФ. Об этом заявил 17 июня президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2016, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, США санкции не касаются, «им наплевать». Последствия от ответных российских ограничительных мер не отражаются на США, а на ЕС — отражаются, подчеркнул Путин.

«Но американцы говорят своим партнерам, что надо потерпеть. Зачем терпеть? Если хотят — пусть сами терпят. Маттео, зачем вам терпеть?», — обратился Путин к председателю Совета министров Италии Маттео Ренци, который также выступил на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Маттео Ренци ответил Владимиру Путину. По его словам, ЕС не отменит антироссийские санкции до тех пор, пока Минские соглашения по урегулированию на Украине не будут имплементированы в полном объеме всеми сторонами.

Отвечая на вопрос президента, итальянский премьер пояснил, что не Соединенные Штаты принимали решение за европейских политиков. Маттео Ренци также отметил, что у украинского кризиса есть одна «сильная точка»: Минские соглашения уже разработаны. Европа же намерена до последнего добиваться неукоснительного их выполнения.