Минск, 17 июня, 2016, 15:44 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Александр Лукашенко посетил Гомель и принял участие в церемонии открытия регулярного движения поездов на электрической тяге по направлению «Гомель — Минск — Гомель», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Деноминация белорусского рубля не приведёт к округлению ценников в большую сторону. Об этом 17 июня в Гомеле заявил Александр Лукашенко, выступая перед представителями трудового коллектива кондитерской фабрики «Спартак».

«Роста цен в связи с деноминациейне будет. Это я вам гарантирую, — заявил Лукашенко. — Мы за это оторвем головы, если кто-то попробует воспользоваться этим техническим процессом (это чисто техническое мероприятие)».

Лукашенко заявил также, «что в определенной степени проведение деноминации имеет и политический оттенок, особенно с учетом проведения Всебелорусского народного собрания и парламентской избирательной кампании», сообщает госинформагентство БелТА. Он обратился и к другим темам, отметив: «Мы будем заниматься инвестициями в развитие инфраструктуры и социальных объектов. Думаю, что за эту пятилетку мы окончательно реконструируем всю медицину и образование. Здравоохранение и образование — это главное».

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Белоруссии длится третий год, сопровождаясь высокой инфляцией и падением реальных доходов населения. По данным Белстата, за январь-май ВВП постсоветской республики упал к уровню такого де периода 2015 года на 2,8%, индекс-дефлятор ВВП составил 113%. Валовой внешний долг Белоруссии к 1 апреля достиг 73,6% ВВП.