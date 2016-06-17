Женева, Швейцария, 17 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Почти $122 млн необходимо для борьбы с лихорадкой Зика, а также для лечения последствий заболевания, которое вызывает патологии у новорожденных, заявили во Всемирной организации здравоохранения 17 июня. Об этом сообщает Reuters.

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По словам представителей агентства, особое внимание должно уделяться женщинам и девушкам детородного возраста.

Как отмечает генеральный директор организации Маргарет Чен, с момента первых мер по противодействию лихорадке в начале 2016 года было выяснено многое: как вирус передается, какие последствия заражения и методы контроля.

«На сегодняшний день требуется уникальная и интегрированная стратегия, в центре которой находится поддержка женщин и девушек», — говорится в заявлении директора организации.

В плане, подготовленном ВОЗ, учитывается ряд аспектов лихорадки Зика, в том числе возможность дальнейшего распространения вируса из-за широкого распространения комаров Aedes, переносящих вирус, отсутствие иммунитета у населения пораженных лихорадкой районов, а также отсутствие вакцин, методов лечения и оперативных методов диагностики.

Чен добавила, что «надежные механизмы финансирования» носят ключевой характер для успешного осуществления плана, а также отметила, что с февраля 2016 года число спонсоров борьбы с вирусом увеличилось с 23 до 60.