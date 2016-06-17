Москва, 17 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. С начала 2016 года более 2,4 тыс. иностранных граждан были отправлены из столицы России на родину, сообщает 17 июня пресс-служба УФССП России по Москве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как отмечают в ведомстве, все депортированные иностранцы нарушили правила пребывания на территории России и были привлечены судом к административной ответственности. В дальнейшем они не смогут вновь приехать в Россию на протяжении пяти лет.

До момента пересечения иностранными гражданами государственной границы России их сопровождали судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.