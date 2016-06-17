Волгоград, 17 июня, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В Волгоградской области на сегодняшний день в реестр организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы, включен 31 хозяйствующий субъект из восьми районов и городских округов. По данным Гострудинспекции, общая задолженность по заработной плате составляет 423,7 миллиона рублей. Такая информация прозвучала накануне на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет и вопросам неформальной занятости населения, передает 17 июня корреспондент ИА REGNUM.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

По результатам семи заседаний областной комиссии удалось заслушать около 30 предприятий-должников. Сумма погашенной задолженности составила более 90 миллионов рублей. Всего же с начала года органами местного самоуправления Волгоградской области было проведено 1841 заседание муниципальных комиссий по различным вопросам охраны труда.

Только за первый квартал текущего года 19 работодателей погасили задолженность по заработной плате перед 1543 работниками на общую сумму 23,4 миллиона рублей. Так, в полном объеме погасили долги пред своими сотрудниками работодатели, заслушанные на заседаниях муниципальных комиссий в Даниловском, Жирновском, Котовском, Ольховском, Палласовском районах и в Урюпинске.

Между тем, несмотря на определенные результаты, заместитель губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин отметил, что работу на местах по выявлению случаев и погашению задолженности необходимо усиливать и установить персональную ответственность глав администраций органов местного самоуправления за организацию этой работы.

Пожаловаться на нарушения своих трудовых прав в части задержки выплат зарплаты жители Волгоградской области могут, позвонив на специализированную «горячую линию», открытую в области. С начала работы телефона доверия в облсовпроф поступило 499 обращений от граждан. Все сигналы фиксируются и передаются в надзорные органы для принятия мер.

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Добавим, что, по данным Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, долги предприятий и организаций региона по заработной плате на 1 мая составили 21,5 миллиона рублей перед 1133 работниками. По сравнению с показателями на 1 апреля текущего года задолженность уменьшилась на 16 миллионов рублей или на 42,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году работодателями волгоградского региона была погашена задолженность по заработной плате перед 3006 сотрудниками на общую сумму 111,4 миллиона рублей.