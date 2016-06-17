Москва, 17 июня, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Закон, призванный урегулировать отношения, связанные с созданием лесопарковых зеленых поясов — зон с ограниченным режимом природопользования и хозяйственной деятельности, Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня. Инициатива прошла широкую дискуссию.

Клод Моне. Парк

«Мы провели экологический совет, сформировали шесть блоков поправок, поработали вместе с авторами закона», — отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Владимир Кашин (КПРФ). «В целом текст отработан достойно», — подчеркнул он. «Роль защитных «зеленых поясов» вокруг города сложно переоценить, — говорит депутат. — Ни у кого нет сомнений в необходимости восстанавливать и защищать леса».

Такие «зеленые зоны» будут включать территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

Для создания лесопаркового зеленого пояса некоммерческие организации (НКО), органы госвласти или органы МСУ обращаются с мотивированным ходатайством о создании такого пояса в общественную палату соответствующего субъекта РФ, на территории которого планируется его создание.

Не допускается изменение границ лесопаркового зеленого пояса, которое может привести к уменьшению его площади. При изменении границ пояса площадь исключаемых территорий компенсируется включением в его границы территорий, площадь которых не меньше площади исключаемых территорий, и расположенные на которых лесные и иные насаждения обеспечивают выполнение средообразующих, природоохранных, экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций.

Изменение границ лесопаркового зеленого пояса будет осуществляться уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ, также предусматривается сохранение прав за собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков при включении земель или земельных участков в лесопарковый зеленый пояс.

Уполномоченный орган федеральной власти предлагается наделит полномочиями по установлению порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, в том числе формы удостоверения, порядка его выдачи, порядка взаимодействия общественных советов органов государственного лесного и экологического надзора и общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Закон был предложен активистами Центра общественного мониторинга экологии защиты леса Общероссийского народного фронта, набрал за месяц более 100 тыс. необходимых подписей на сайте Российской общественной инициативы, получил положительное заключение Общественной палаты, экспертного совета «Открытого правительства», Высшего экологического совета Думы, отметил депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия»).