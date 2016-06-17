Москва, 17 июня, 2016, 13:30 — ИА Регнум. «Ситуация с реформами школьного образования впечатляет затемненным методом решения вопросов обучения детей», — заявила на пресс-конференции в ИА REGNUM председатель Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Мария Мамиконян. — Кто те люди, которые диктуют стандарты обучения школьников?»

Дарья Антонова ИА REGNUM Занятия в начальной школе

Родители Севастополя обратились в РВС с просьбой разобраться с начальным образованием в местных школах и отменить программу «Гармония», по которой сегодня занимаются школьники полуострова. Тем более, что Минобразования не сертифицировало эту программу, хотя и заставляет детей по ней учиться.

«Если можно пользоваться негодными учебниками, почему есть на них запреты? Почему не взять старые советские учебники? Этим вопросом задаются родители», — подчеркнула Мамиконян.

Она заявила, что ежегодно выпускаются тысячи учебников для школьников и учителю невозможно сделать выбор, не сойдя с ума. «Удивляет молчание Минобразования, куда РВС направил письмо со своими предложениями решения проблемы. Позиция чиновников поражает — учебники закуплены — учитесь», — отметила на пресс-конференции председатель РВС.

Напомним, в пресс-центре ИА REGNUM 17 июня проходит пресс-конференция Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Ее тема — необходимость возвращения к классическому отечественному образованию. Ученые, учителя, родители обеспокоены сокрушительными результатами «реформ» в образовании и указывают на необходимость диалога родителей с Минобром. Нынешний уровень образования, по мнению участников встречи, угрожает будущности России.