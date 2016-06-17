Париж, 17 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Немецкий концерн Rheinmetall представил новую гусеничную боевую машину пехоты (БМП) Lynx на международной выставке вооружений Eurosatory 2016. Об этом сообщает британское агентство Jane’s. Выставка проходит с 13 по 17 июня в Париже.

Janes.com БМП Lynx

Главная задача этой БМП, которая разрабатывалась в частном порядке, — выполнять максимум различных функций на поле боя и доминировать на нем по всем параметрам.

Бен Хадсон, главный исполнительный директор Rheinmetall Landsysteme и глава Rheinmetall's Vehicle Systems Division на церемонии открытия, заявил: «Lynx — это передовое модульное семейство транспортных средств, с высочайшим уровнем выживаемости, мобильности, огневой мощи и вместимости».

Lynx представляет из себя БМП с боевым модулем Lance, который оснащен 35-мм пушкой, 7,62-мм спаренным пулеметом и противотанковым ракетным комплексом (ПТРК). Это позволяет машине эффективно поражать цели с высокой точностью на дальности до 3000 метров — даже на ходу.

За счет модульности платформы, Lynxможет выполнять различные функции: БМП, бронетранспортера, эвакуационной машины, полевого госпиталя, разведывательного транспорта, командирской машины и т.п.

Lynx выпускается в двух модификациях: KF31 (представленная на Eurosatory 2016), массой до 38 тонн и вмещающая 6 солдат, и более тяжелая KF41, которая весит около 44 тонн и вмещает 8 солдат.

Дизельный двигатель, располагающийся в переднем отсеке, и модульная броня обеспечивают высокую степень защиты машины. Баллистические броневые щиты, защищают БМП от противотанковых средств, среднекалиберных боеприпасов, артиллерийской шрапнели, самодельных и малогабаритных бомб. И командир, и стрелок имеют доступ к стабилизированной электрооптической прицельной системе. В нее входят оптический и телевизорный каналы, лазерный дальномер и система управления огнём.

Lynx оснащен большим количеством видеокамер и сенсоров, которые обеспечивают экипаж панорамным обзором на все 360°, а также возможностью обнаруживать снайперов по звуку выстрела.

Разработчики вооружений в западных странах заметно активизировали свою работу после того, как Россия в прошлом году продемонстрировала целую линейку бронетехники нового поколения, которая также сконструирована по модульному принципу. Созданный в Германии БМП Lynx является конкурентом российских средних гусеничных БМП на платформе «Курганец-25» и тяжелых БМП Т-15 на платформе «Армата». Эти машины проходят войсковые испытания, после чего они будут приняты на вооружение российской армии.