Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Банковский сектор России до сих пор находится в состоянии кризиса. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Владимир маковский. Крах банка. (фрагмент) 1881

«Конечно (кризис) продолжается, — сказал он. — Если мы видим, что в этом году продолжается тот же темп выхода банков с рынка и мы видим, что прибыльность банковского сектора продолжает страдать. Безусловно, это некая стадия того кризиса, который мы наблюдали во второй половине 2014 и в 2015 г».

При этом Греф добавил, что если сравнивать 2016 год с прошлым, то ситуация в банковском секторе России на порядок лучше.

«В 2015 г. ситуация была критической», — отметил он.

Ранее председатель правления австрийской нефтегазовой компании OMV, президент Российско-Германской внешнеторговой палаты Райнер Зеле на ПМЭФ-2016 заявил, что и Россия, и Европа платят слишком высокую цену за санкции.

«Мы, европейцы, платим замедлением экспорта, потерей рабочих мест недополученными доходами, — говорит он. — Россия платит рецессией, спадом инвестиций, падением рубля и инфляцией. Украинская экономика тоже не процветает».

По мнению президента Российско-Германской внешнеторговой палаты, здоровые деловые отношения — это единственное лекарство для нормализации политической ситуации.

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