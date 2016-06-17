Москва, 17 июня, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» может на предстоящем Московском автосалоне показать обновленный внедорожник Lada 4×4 Hunter, сообщают «Колеса.Ру».

art4car.ru Lada 4×4 Hunter

На данный момент известно лишь то, что новая модификация легендарного внедорожника «АвтоВАЗа» будет отличаться от стандартной версии камуфляжной расцветкой кузова. Будет ли это стандартная Lada 4×4 или же Lada 4×4 Urban — также неизвестно.

Других данных о характеристиках нового Lada 4×4 Hunter пока не сообщается.

Ныне существующая модификация Lada 4×4 «Нива» приводится в движение 1,7-литровым двигателем мощностью в 83 лошадиные силы с механической коробкой передач. Базовая комплектация этого популярного внедорожника продается по цене от 465 тыс. рублей.

Стоит отметить, что на российском авторынке уже продается камуфляжная версия Chevrolet Niva.