Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что девальвация рубля более чем в два раза является позором для экономического руководства страны и для всего государства. Такое заявление бывший министр финансов России (май 2000 г. — сентябрь 2011 г.) сделал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сегодня, 17 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Честно скажу: обрушение национальной валюты больше чем в два раза — для экономических властей это позор, я считаю, ну и как для страны», — заявил Кудрин. Бывший министр финансов пояснил, что возникновение такой ситуации говорит о невозможности создать для импорта, экспорта, да и для всего бизнеса, стабильных условий.

В связи с этим Кудрин обозначил задачи, которые стоят перед российскими властями — необходимы условия, которые бы не допустили обрушения рубля. «Нужно не увеличивать зависимость от потребления нефтяных доходов на внутреннем рынке», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая Кудрин в рамках продвигаемой им стратегии стимулирования экономики России обозначил в качестве важнейшего фактора привлечение иностранных инвестиций. Для этого, как он заявил, «нужно снизить геополитическую напряжённость».

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В начале июня Кудрин заявил, что разработка основных положений программы экономического развития РФ завершится к лету 2017 года.