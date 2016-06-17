Ростов-на-Дону, 17 июня, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону расселена ветхая двухэтажка. Здание вместе с семьями могло вот-вот рухнуть. О том, что фасад дома рушится, спасателям сообщили сами жильцы. Дом на улице Греческого города Волос надо было признать ветхим уже давно. Но сделано это было только после того, как горожане забили тревогу. Как проинформировали ИА REGNUM в городской администрации 17 июня, практически в тот же день жилое строение было признано аварийным межведомственной комиссией.

trkterra.ru Недвижимость

«В целях безопасности было принято решение отключить дом от систем отопления, водоснабжения и электричества и отселить жильцов всех пяти квартир двухэтажного дома», — сообщили в администрации областного центра.

Отметим, что это не первый случай, когда в центре донской столицы рушатся дома. Минувшей зимой сразу два здания начали сыпаться. В конце января рухнула стена кирпичного многоквартирного дома, который уже был признан аварийным. В момент ЧП в квартирах находились два человека. К счастью, пострадавших нет. Затем на улице Социалистической обрушился фасад трёхэтажного дома.

Ранее по теме: В центре Ростова-на-Дону рухнул аварийный дом с жильцами

В исторической части Ростова-на-Дону рухнул фасад дома

Напомним, что в Ростове-на-Дону в 2015 году из аварийного жилья переселили 483 горожан. В конце декабря прошлого года в реестре значилось 127 аварийных многоквартирных домов, которые нужно либо сносить, либо реконструировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты Общероссийского народного фронта в ходе инспекции многоквартирных домов, жильцы которых бьют тревогу, сделали неутешительный вывод: власти региона просто-напросто не хотят признавать объекты аварийными. Сами жильцы обивают пороги муниципальных комиссий, чтобы доказать опасность проживания в подобных домах.