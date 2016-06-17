Токио, 17 июня, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что на территории Крыма, который он посетил в 2015 году, хорошая, мирная обстановка. По его мнению, об этом следует сообщить всему миру, передают «Вести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

Хатояма смог лично убедиться в том, что в Крыму царит мир: он ездил на российский полуостров в прошлом году, несмотря на протесты Запада. О своих впечатлениях японский политик сообщил в ходе встречи с председателем Государственной думы России Сергеем Нарышкиным. По словам Хатоямы, о хорошей обстановке в Крыму следует сообщить как японцам, так и всему миру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация российских политиков во главе с Нарышкиным находится с визитом в Токио. 16 июня состоялась встреча Нарышкина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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