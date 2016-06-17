Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова приняла участие в забеге по историческому центру Санкт-Петербурга, который проводился в рамках ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума).

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Колонна бегунов, в которой насчитывалось около 250 человек, стартовала с Исаакиевской площади в 6:30 мск, там же участники мероприятия финишировали. Длина дистанции составила 5 км.

Представитель внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook рассказала секрет прохождения таких дистанций.

«До сегодняшнего пятикилометрового забега в Питере журналисты спросили меня, есть ли какой-то секрет прохождения таких дистанций, — написала Захарова. — Я сказала, что нет. А теперь он появился. Всегда делайте селфи на старте и, что лучше всего, выкладывайте сразу в сеть. Тогда не будет возможности сойти с дистанции».

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