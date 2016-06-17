Пекин, 17 июня, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Трансформация Китая из изолированной, развивающейся страны в экономического гиганта и глобального игрока является, возможно, наиболее важным сдвигом в международной политике XXI века.

famajor.ru Китайский дракон

Экономика страны занимает второе по объему место в мире, а военный бюджет с $20 млрд в 1989 году вырос до $215 млрд в 2015 году — что больше чем военные бюджеты России, Германии и Соединенного Королевства вместе взятых. На фоне этого вокруг успехов КНР и их последствий появилась целая волна дезинформации и преувеличений, которые не уходят из общественных дискуссий в США. Несколько устоявшихся «мифов» по-прежнему затмевают большое число проблем, с которыми сталкивается Пекин, в том числе коррупция, замедление темпов экономического роста и старение населения.

Из-за этих мифов о Китае создается мнение, как об опасном узурпаторе, который неизбежно должен заменить Соединенные Штаты в роли ведущей глобальной державы. Развенчание этих мифов носит ключевой характер для понимания становления Китая в качестве сверхдержавы, его потенциальной роли в международном сообществе, а также развивающихся китайско-американских отношений, пишут Бонни С. Глейзер и Меттью П. Фьюнайоли в статье для National Interest.

Миф 1: Китай — глобальная военная супердержава

После двух десятилетий взрывного экономического роста Пекин смог начать всестороннюю модернизацию Народно-освободительной армии. С 1995 по 2015 годы военный бюджет страны рос в среднем в два раза ежегодно, и, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, занимает второе место по объемам после бюджета США и составляет 48% от общих затрат на оборону в Азии и Океании.

Несмотря на то, что огромные вложения и повысили боеспособность КНР, мощь вооруженных сил страны ограничена Восточной Азией, тогда как глобальные супердержавы стремятся проецировать её глобально. На данный момент все силы Пекина сосредоточены на регионах, находящихся в непосредственной близости от границ страны.

Впоследствии, отмечают авторы, Китай может создать потенциал супердержавы. Так, вдобавок к приобретенному у Украины в 2012 году авианосцу Ляонин Пекин начал строительство авианосца исключительно китайского производства. Собственный научный потенциал вкупе с обширной технологической базой дает возможность сократить технологический отрыв Китая от США. Однако Пекину еще предстоит заключить такие же соглашения со странами, как США, для участия в военных операциях по всему миру.

Миф 2: У Китая находится более $1 трлн долговых обязательств США, благодаря чему Пекин имеет рычаг давления на Вашингтон

Опасение относительно того, что владение Китаем долговыми обязательствами США дает Пекину возможность оказывать влияние на экономику США, безосновательны и раздуты. Покупка суверенного долга иностранной державой является нормой, способствующей открытости глобальной экономики.

Государства держат у себя долги иностранных государств по различным причинам. Чаще всего иностранные государственные долги составляют некоторую часть валютных резервов страны, благодаря которым они могут оплачивать иностранные товары и совершать инвестиции за рубежом. Центральные банки стран также покупают суверенные долги для поддержания обменных курсов, для противодействия экономической нестабильности и в качестве средств накопления низкого риска. По тем же причинам долги покупает и Китай.

Более того, Китай не единственная страна, приобретающая большие порции обязательств США, хотя он и является основным их иностранным держателем. На втором месте в этом списке находится Япония. В свою очередь, компаниям и учреждениям США принадлежит приблизительно 60% долга страны.

Чаще всего страхи вокруг обладания КНР большим количеством долговых обязательств связаны с тем, что Китай может потребовать свои деньги назад, однако использование долговых обязательств в качестве мер принуждения в значительной степени ограничено. Кредитор может только диктовать условия стране-должнику, если у неё нет иных вариантов.

В случае с США долговые обязательства США являются крайне желанным активом в мировой экономике. Они широко распространены, и всегда существует большое число покупателей этих ценных бумаг. Если Китай и продаст свои, на США это окажет ограниченное воздействие. Например, в августе 2015 года Китай сократил свои запасы казначейских обязательств приблизительно на $180 млрд, и воздействие на экономику США оказалось минимальным.

Миф 3: Лидеры КНР не предпринимают шагов для сокращения выбросов

Китай, без сомнения, сталкивается с проблемой загрязнения. На протяжении десятилетий скорого экономического роста взрывными темпами росли потребности Китая в энергоносителях, в результате чего страна стала потреблять огромное число угля и нефти, заняв первое место по объемам выбросов двуокиси углерода.

Несмотря на нежелание жертвовать темпами экономического роста для достижения большей экологичности, руководство КНР все-таки было вынуждено искать некоторые зеленые альтернативы.

Так, правительство страны приняло на себя обязательства по снижению на 60 — 65% объемы выбросов уровня 2005 года к 2030 году. И хотя до сокращения потребления ископаемого топлива еще далеко, очевидно, что Пекин принимает меры для соблюдения норм защиты окружающей среды.

Миф 4: Благодаря своей валютной политике у Пекина есть преимущество, с помощью которого Китай подрывает интересы США

В ходе президентской кампании кандидаты как от Республиканской, так из Демократической партий выступали с критикой Китая, который манипулирует стоимостью своей валюты, однако переоценка валюты является распространенной монетарной политикой.

Более того, критики часто путают номинальный и обменный курс валют. Любое правительство, которое печатает свою валюту, может установить её номинальную стоимость, однако реальный обменный курс устанавливается покупательной способностью внутреннего рынка по отношению ко внешнему.

Миф 5: Китай не участвует в международных делах

Благодаря международному сотрудничеству по глобальным вопросам у Пекина есть возможность продемонстрировать приверженность КНР глобальным миру и стабильности. Исторически, Китай выступал против вмешательства, особенно против резолюций ООН, которые подрывают суверенитет государств, однако времена меняются.

Самым очевидным примером растущего участия Китая в глобальном управлении является его членство в ООН. За последние несколько десятилетий Китай перешел от неучастия к активному лидерству в международной организации. На сегодняшний день Китая является третьим по объему спонсором бюджета ООН, вторым по объему вкладываемых средств в миротворческие операции организации, страна также направила более трех тысяч военнослужащих для участия в миротворческих операциях ООН.

Также изменение позиции Пекина в ООН видно по тому, как Пекин выступил за санкции против КНДР. После того как Китай десятилетиями разбавлял резолюции в своих интересах, теперь страна поддержала крайне жесткие санкции против Пхеньяна. Китай также участвует в глобальном управлении с помощью своей экономической мощи, предоставляя помощь развивающимся странам.