Москва, 17 июня, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 июня может выступить в Госдуме РФ перед завершением работы ее шестого созыва. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нижней палате парламента и администрации президента.

ИА REGNUM Госдума

«В Думе надеются, что выступление Путина поможет мобилизовать электорат и повысит статус нижней палаты перед назначенными на 18 сентября парламентскими выборами», — отмечает газета.

Источник в администрации президента РФ пояснил, что в своей речи Владимир Путин поблагодарит депутатов Госдумы РФ «за проделанную работу, отметит роль парламента в жизни страны и даст напутствия на будущее».

Отметим, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также не стал исключать визит Путина в Госдуму РФ на следующей неделе.

Депутаты шестого созыва Госдумы РФ соберутся на последнее заседание 24 июня. Как ожидается, в этот день итог работы народных избранников за 4,5 года подведет спикер нижней палаты Сергей Нарышкин.