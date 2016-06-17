Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Александр Бердников и генеральный директор компании «Хевел» Игорь Шахрай подписали в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики в Горном Алтае. В документе закреплена договоренность об увеличении группой «Хевел» объема проектов солнечной генерации в регионе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

алтай.рф Гендиректор компании «Хевел» Игорь Шахрай и глава Республики Алтай Александр Бердников

Подписанное соглашение предусматривает строительство еще пяти объектов солнечной генерации до 2020 года общей установленной мощностью 80 МВт в Онгудайском, Майминском и Усть-Коксинском районах Республики Алтай. Общий объем инвестиций в проекты составит более 12 млрд рублей.

В настоящее время в регионе завершается строительство третьей солнечной электростанции в окрестностях Усть-Кана мощностью 5 МВт. Две солнечные электростанции мощностью по 5 МВт каждая ввели в эксплуатацию в Кош-Агачском районе Республики Алтай в 2014 и 2015 году. Станции уже поставляют электроэнергию в сеть.