Москва, 17 июня, 2016, 03:36 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») в своем микроблоге в Twitter заявил, что между США и Евросоюзом нет солидарности.

megacuriosidades.net Муравьи.

В то время, как Вашингтон наращивает торговое партнерство с Москвой, Брюссель упорно настроен и дальше терять выгоды от связей с Россией. «Такая «солидарность», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Сперва США и ЕС ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.