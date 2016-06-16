Финский министр: Интересно, что в России помнят Маннергейма и чтят
Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Такое мнение в кулуарах ПМЭФ высказал министр экономического развития Финляндии Олли Рен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Министр отметил, что пока табличку он еще не видел. Он также добавил, что финский маршал сыграл очень большую роль в жизни его родного города — Миккели — и в жизни Финляндии, в целом.
«Очень интересно, что в России помнят Маннергейма и определенным образом чтят его память. Это понятно, потому что Маннергейм все-таки прослужил в армии в Российской Империи порядка 30 лет, и 20 лет он был при дворе здесь, в Санкт-Петербурге, поэтому понятно», — прокомментировал министр.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня в центре Петербурга, на Захарьевской улице, была открыта мемориальная доска финскому военному деятелю и союзнику Гитлера во Второй мировой войне, соорганизатору геноцидной блокады Ленинграда Карлу Маннергейму.