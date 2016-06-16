Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Такое мнение в кулуарах ПМЭФ высказал министр экономического развития Финляндии Олли Рен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

waralbum.ru Адольф Гитлер жмёт руку Карлу Маннергейму, сыгравшему большую роль в деле организации блокады Ленинграда.

Министр отметил, что пока табличку он еще не видел. Он также добавил, что финский маршал сыграл очень большую роль в жизни его родного города — Миккели — и в жизни Финляндии, в целом.

«Очень интересно, что в России помнят Маннергейма и определенным образом чтят его память. Это понятно, потому что Маннергейм все-таки прослужил в армии в Российской Империи порядка 30 лет, и 20 лет он был при дворе здесь, в Санкт-Петербурге, поэтому понятно», — прокомментировал министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня в центре Петербурга, на Захарьевской улице, была открыта мемориальная доска финскому военному деятелю и союзнику Гитлера во Второй мировой войне, соорганизатору геноцидной блокады Ленинграда Карлу Маннергейму.