Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Член Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ, детский психолог Ирина Медведева рассказывает о своем опыте общения с сотрудниками органов опеки Санкт-Петербурга.

Цитата из м/ф «Просто так». реж Стелла Аристакесова. 1976. СССР Доброе отношение. Мальчик с букетом

Полезно видеть грань, разделяющую людей, работающих по неправильным инструкциям и/или что-то недопонимающих, и людей, ангажированных интересами, весьма далекими от помощи попавшим в беду детям.