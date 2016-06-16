Москва, 16 июня, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации подтвердило информацию о смерти российского военнослужащего, раненного в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее заявление сделала сегодня, 16 июня, пресс-служба российского военного ведомства.

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Сообщается, что 7 июня в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко в Москве скончался от ран, полученных при обстреле автомобильной колонны российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, военнослужащий по контракту младший сержант Михаил Широкопояс.

Уточняется, что смертельное ранение сержант получил в первой половине мая текущего года в сирийской провинции Алеппо.

Медицинская помощь была оказана Широкопоясу военными врачами в Сирии. Затем специальный самолет министерства обороны РФ доставил военнослужащего в военный госпиталь в Москву. Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко боролись за его жизнь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Младший сержант Широкопояс похоронен с воинскими почестями в Амурской области. Командование посмертно представило Широкопояса к ордену Мужества. Широкопояс стал десятым российским военнослужащим, погибшим в Сирии с момента начала военной операции 30 сентября 2015 года.