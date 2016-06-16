Тверь, 16 июня, 2016, 19:28 — ИА Регнум. 500-тысячное свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, вручено в Твери 16 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Геннадий Семаков. В новых условиях. 1957

Юбилейный документ получил гражданин Украины Роман Попов, который в 2015 году переехал с женой и двумя детьми в Верхневолжье из Луганска. В торжественной церемонии вручения свидетельства приняли участие исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя, первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Горовой, председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, заместитель полномочного представителя президента в Центральном Федеральном округе Николай Овсиенко.

Игорь Руденя отметил, что для региона почетно принимать полумиллионного соотечественника, а на церемонии — всю семью.

«Не сомневаюсь, что для вашей семьи тверская земля станет родным домом. Уверен, что вы найдете здесь друзей, коллег по работе. Надеюсь, ваши дети продолжат род в Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

Госпрограмма содействия переселения соотечественников в России действует уже 10 лет, только за последний, 2015 год, в РФ переехали 183 бывших соотечественника. Если в начале в программе участвовали семь человек, то сегодня — уже 60. Тверская область включилась в программу с 2007 года. С начала реализации участниками программы стали более 16 тысяч наших соотечественников, 80% из них трудоустроены, 63% получили российское гражданство.

«Тверская область — привлекательная, перспективная территория, которая имеет серьезный потенциал для развития. Поздравляю, что именно здесь вы обрели большую и малую Родину», — сказал Николай Овсиенко.

Роман Попов рассматривал возможность трудоустройства по специальности в различных регионах России — Курской, Смоленской областях, но выбрал Тверскую. Сейчас семья Поповых живет в Торопце, Роман, имеющий за плечами значительный производственный опыт, работает инженером-технологом на предприятии «Литейное производство».

«Не только я и моя семья, но и многие другие семьи получили возможность начать новую достойную жизнь. В дальнейшем мы хотим стать полноправными гражданами страны, жить и трудиться во благо тверского края, профессионально развиваться, дать образование своим детям», — сказал Роман Попов.