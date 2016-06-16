Ланс, Франция, 16 июня, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Сборная Англии победила сборную Уэльса со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит во Франции. Игра состоялась сегодня, 16 июня, во французском городе Ланс.

Евро-2016

Первый тайм прошел в упорной борьбе давних исторических противников (Уэльс был завоёван Англией в период с XI по XIII века) прошел в упорной борьбе, но без результатов.

В самом начале второго тайма футболист сборной Уэльса Гарет Бейл распечатал ворота англичан. Но на 56-й минуте англичане отыгрались благодаря голу Джейми Варди. В компенсированное ко второму тайму время Дэниаэл Старридж удвоил английское преимущество.

Таким образом, Англия набирает 4 очка и выходит на первое место в группе В, куда также входит сборная России. Уэльс и Словакия имеют по 3 очка, а у России только одно. В третьем туре группового этапа Россия сразится с Уэльсом, а Словакия с Англией. Оба матча пройдут 20 июня.