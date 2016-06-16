Берлин, 16 июня, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена ненавистью к гомосексуалистам, передает Tagesschau.

После бойни в гей-клубе Орландо (штат Флорида, США) немецкий лидер «обеспокоена» тем, что отношение к геям «изменилось» и в самой Германии.

В ФРГ «выросло гомофобное отношение» отметила Меркель, ссылаясь на результаты исследования Лейпцигского университета. «Это предупредительный сигнал», — добавила канцлер.

15 июня Союз лесбиянок и геев (LSVD) Берлина-Бранденбурга раскритиковал немецкое правительство за то, что оно не демонстрирует признаки солидарности с гомосексуалистами после событий в Орландо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 июня 29-летний гражданин США афганского происхождения Омар Матин застрелил в ночном клубе Орландо 49 человек, более 50 получили ранения. Один из полицейских в ходе перестрелки убил злоумышленника. Власти США окрестили инцидент терактом.